受到少子女化、高齡化影響，我國工作人口年齡不斷上升，與此同時，我國部分對象的勞參率低於OECD平均，勞動部因而擬擴大就業獎勵適用對象，從現行的3K製造業、照護員等擴大至「專案職缺」，擬編列10億元預算、提供2萬名勞工最長12個月，經公立就業服務機構「推介」至「專案職缺」符合「合理薪資」就可領每月1萬3000元的就業獎勵、最多可領15萬6000元，將於近日內通過相關計畫。

依勞動部規劃的「疫後改善缺工擴大就業方案」，除了現行的「獎勵勞工就業」、「鼓勵僱主進用」等面向，還有「專案擴大就業獎勵」、「雇主補助」、「產業輔導」、「先僱後訓產訓合作」及「參訓獎勵」等5大措施，預定試辦1年、勞動部將透過就業安定基金及就業保險基金共投入10億元、促進2萬名勞工就業。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，依旅宿業及營造業缺工專案媒合經驗，產業缺工原因除了內需產業復甦造成人力缺口，離島偏遠地區招募不易等因素，還有推介媒合時薪資結構偏低及雇主用人偏好、選工條件過高，造成難媒合就業。

蔡孟良說，因此勞動部將與中央目的事業主管機關會商認定「專案職缺」，初步瞭解包括餐飲、觀光、旅宿、物流、農業、營造、部分製造業等，只要勞工經公立就業服務機構推介媒合，並且符合「合理薪資」就可以領每月6000元至1萬3000元不等的就業獎勵，至於僱主端則由各部會推動。

勞動部表示，面臨缺工挑戰，企業必須重新思考用人觀念，運用數位科技或工具減低用人需求，提供友善職場進用中高齡及二度就業婦女等勞動力，擴大人力補充來源，維持企業長期穩定發展。

是否會擔心獎勵結束後勞工就離職？勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，目前為勞動力短缺，如果僱主要留人就要改變其作為，會鼓勵雇主為勞工加薪。