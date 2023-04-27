前總統馬英九訪問希臘、參加德爾菲經濟論壇，頭銜遭主辦單位矮化，經反應後得到會改善的承諾，但仍遭到綠營猛烈攻擊。對此，國民黨立委賴士葆今（27）日質疑，綠營因馬英九的頭銜被矮化而譏笑他，但總統蔡英文不是多次呼籲，各界要「團結對外」嗎？

針對頭銜遭多次更改，馬英九向希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）反應此事，而薩克拉洛普魯也向馬道歉、稱呼他「Mr President」，並表示會請主辦單位更正。

賴士葆今在臉書發文質疑，面對馬英九的頭銜一再被更改，綠營除了訕笑譏諷之外，有發揮蔡英文在許多公開演講中，一再呼籲的「團結對外」精神嗎？

而對於行政院長陳建仁「大多數人會因頭銜被改來改去，而選擇不出席活動」的說法，賴士葆也直言，蔡政府在外交上遇到挫折就龜縮，完全不會思考要如何突破困境，只會在馬英九遇到頭銜被矮化時，幸災樂禍地說三道四，這種態度令人感到驚訝與憂心。