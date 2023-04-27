韓國演技派女星金瑞亨從《天空之城》到《紙之月》演出了不同特質的女性角色，都讓觀眾印象深刻，這次在劇中飾演的劉怡華，因長期受到丈夫冷暴力到二度就業找回自己存在價值，和鮮肉男星李施優演出的尹珉栽在人生中最黑暗的日子相遇，在沒有答案下成為彼此救贖的那道光。

本週劇情進入高潮，在劉怡華面前，將展開兩個世界，一個是被金錢支配的不幸現實世界，另一個是脫離現實後獲得的幸福世界，站在真不幸和假幸福之間，爲了深入到幸福謊言中，為了幫尹珉栽圓夢，無止盡的貪婪到動用VIP客戶的存摺，並偽造存款憑證，甚至母愛噴發洗腦自己：「這錢是用來保護你的。」連原著角田光代都誇讚說：「金瑞亨的演技完美塑造怡華走向幸福的形象，我被怡華美麗的外表和陰鬱的孤獨感所震撼，現在的我是以觀眾的身分沉浸其中，而非原著。」

本月19日金瑞亨受邀參加「第6屆坎城國際系列慶典非競賽單元」，穿著飄逸又有個性的禮服，與《紙之月》的盧允秀編劇、柳宗善導演、鄭元熙導演走上粉紅地毯，所到之處都成為鎂光燈的焦點，金瑞亨因細膩的演技贏得了法國當地觀眾的盛讚，以及獨一無二氣質引起了當地媒體的高度關注。同時，首次擔任男主角的李施優也進入韓國4月第二週「電視劇搜索熱點關鍵詞」出演者第一位，被看好成為新一代男神接班人。

尹寶拉飾演金瑞亨的前輩，常常用刻薄口吻，以及不友善的眼神處處針對金瑞亨。（圖／龍華電視提供）

在職場裡，前輩百百種，有掏心掏肺的好前輩，當然就有不友善的壞前輩，曾是已解散女團SISTAR成員的尹寶拉，這次在《紙之月》裡飾演劉怡華的前輩，是SD儲蓄銀行主任李露莉，因嫉妒劉怡華住豪宅，穿著名牌，買昂貴的化妝品，常常用刻薄口吻，以及不友善的眼神處處針對劉怡華，她因為家境不好而自卑，甚至還將劉怡華的商品券占為己有，之後將在劇中還會有什麼離譜的行為，引發了觀眾的好奇。《紙之月》已於中華電信MOD影視館+、HAMI VIDEO同步更新上架，將於4/29起，每週六日晚間九點，龍華偶像台MOD353，全台首播，敬請期待。