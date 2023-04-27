為鼓勵電子產品繳費責任業者朝物料循環再利用方向設計，今年7月1日起針對電子電器類電視機、冷暖氣機、洗衣機、電冰箱、電風扇，及資訊物品類可攜式電腦、主機、顯示器、印表機、鍵盤等物品，只要在其產品中添加25％以上塑膠再生料，經審查符合條件者，徵收費率將給予85折的優惠，甚至比環保標章的95折更多優惠，預估可減少5000噸以上的原生塑膠使用。

據統計，目前環保署針對逾1500多家電子產品業者徵收清除處理費，為因應淨零轉型「資源循環零廢棄」關鍵戰略行動計畫，先期規劃以塑膠循環為目標，只要在電子產品中添加25％以上塑膠再生料，經驗證過就享有85折的回收清除處理費，盼使業者製造或輸入相關物料循環的電子產品，落實資源循環與二次料經濟效益，並將於推行2年後視推動狀況，再提出後續階段鼓勵措施。

至於環保標章產品則仍維持徵收費率95折的優惠。環保署提醒，責任業者於今年7月1日起製造、輸入電子電器及資訊物品類相關責任物，符合前開資格者，可依調整後的綠色費率，申報繳納回收清除處理費。