34歲網紅部落客「林叨囝仔The Lins' Kids」陳珮芬（Sydney）即將升格「7寶媽」，日前挺8個月孕肚、花14小時與先生一起單攻「志佳陽大山」引發網路論戰。高雄長庚醫院婦產部產科主任鄭欣欣強調，非常鼓勵孕婦運動，但「單攻百岳」風險太高，若不慎跌倒、撞擊，嚴重可致胎盤脫離，無法緊急送醫剖腹，將導致胎兒缺氧、胎死腹中。

2017年美國網球女將小威廉絲懷孕20週仍上場奮戰，封后引發熱議。陳珮芬日前在臉書發文分享，即將臨盆的自己和先生一起爬「志佳陽大山」，從凌晨02：45起登，走到17：45才回到登山口，扣掉休息1小時，總共走了14小時不停歇。支持的網友稱讚陳珮芬是「地表最強孕婦」，但也有不少網友認為即將臨盆的孕婦跑到百岳深山等於無視風險。

隸屬雪山山脈的「志佳陽大山」海拔3345公尺，台灣百岳排名44，被山友喻為「單攻聖品」。諧音「治腳癢」的原因為單程8公里、陡升1700m，來回需10至14小時，等同一口氣攀爬三座101大樓，地形直上直下，去程考驗心肺耐力，回程考驗腿力，非新手挑戰路線。

一名山友在臉書社團「靠北登山大小事」爆料，陳珮芬前年10月懷6寶時，當時也是30幾週，就曾經在高島縱走的高台山三角點骨折。「由於EMT（緊急救護技術員）上來還要幾小時，您一直喊冷喊痛，我們希望能盡快將您送下山，用背架做了簡易擔架，那段路很窄且非常滑，由於您是孕婦且快生了，我有幾度差點滑倒用撐的硬拉回來，再加上事前的過度負荷，導致我的ITB（髂脛束症候群）拉傷休養半年以上，花了不少時間治療仍無法改善，最終還是到治療所採自費，又花了不少錢才傷癒」。

該名山友還強調「下山送東西給您先生，他跟我說您們做了很多風險評估，我覺得做再多難免有失誤或經驗不足漏掉之處，但既然已有類似情況發生，且知道懷孕會讓骨質流失提高骨折風險了，甚至是第七胎寶寶已開始發育骨骼了，先不評論孕婦登山是否是正確或安全的行為，但我希望您能再次審視一下您的風險管理。」

高雄長庚醫院婦產部產科主任鄭欣欣表示，站在婦科醫生的角度，絕對是鼓勵孕婦多運動、多爬樓梯，但前提是在適當的強度、環境之下。百岳難度不低，一旦出狀況，救難人員能否即時抵達協助後送也是一大問題。

鄭欣欣強調，運動不會引發早產，臨床上也沒有觀察到懷孕與骨鬆、骨折的發生有關。不過，過去確實發生產婦下樓梯、因孕肚阻擋視線導致不慎踩空、跌倒的意外。在百岳路線上，攀爬的落差更大，挺著孕肚除了視線容易受阻擋，孕婦的子宮變大往上頂到肺，也會影響呼吸，相信孕婦在高海拔的環境呼吸一定更喘。因此，婦科醫生都不會建議孕婦從事登百岳、潛水、滑雪等容易碰撞、跌倒、高風險的運動。

鄭欣欣提醒，臨盆的孕婦不慎發生跌倒碰撞，最嚴重的情況會導致胎盤剝離，需要即時把寶寶剖腹取出，否則寶寶很容易缺氧、胎死腹中。考量救援隊上山、下山、後送的時間，風險能否「評估、掌控」確實值得深思。