日本人氣唱跳男團Lead透過直播連線祝福鼓鼓新專輯大賣。（相信音樂提供）

鼓鼓新專輯《跳舞在米蘭》廣獲歌迷喜愛，第二波抒情主打〈當我變成我們〉更是好評一波波，MV推出後短短5天已在網路突破70萬點擊次數。音樂作品受矚目，專輯視覺更是令人驚豔，此次封面邀請金曲獎御用攝影師Mr. Triangle三角所拍攝，並找來入圍金曲裝幀設計李仲強通盤操刀設計，除了整體專輯以3D閃卡封面呈現，還內贈品摩登寫真冊20頁，展現鼓鼓不同時尚意象，更附有精美流水編號VIP卡，象徵每位擁有專輯的歌迷，都是這趟奢華音樂之旅獨一無二的VIP。

除了獻給歌迷驚喜，和鼓鼓在2020年合作過日文單曲〈超展開〉的日本人氣唱跳男團Lead，特別選在發片日前夕和他直播連線；這段「超展開」的友誼延續至今，因他們時常透過社群關心彼此近況和作品，Lead近期也關注到鼓鼓在MV裡的吻戲，直誇他又帥又會演，Lead還秘密編排〈好了啦〉，在現場直接跳給鼓鼓看，讓他又驚又喜。

由於上回Lead來台擔任「鼓鼓呂思緯《蟲洞》概念專輯演唱會」嘉賓，後來因為疫情緊急取消，他們也覺得很遺憾，鼓鼓本來邀約他們來5月的新歌演唱會「GBSW」，只可惜Lead剛好也有演唱會，不過他們也相約未來再次合作。鼓鼓5月27日在台中Legacy舉辦的「GBSW」新歌演唱會前，5月13日先於台北信義香堤大道、5月20日在台中大魯閣新時代購物中心舉辦簽唱會，與歌迷近距離分享音樂。