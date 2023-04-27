一段感情中，許多人都希望雙方能夠忠誠，而且不到處拈花惹草，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖屬蛇、兔、牛的男人對待感情非常專一，一旦愛上便會不離不棄，更會加倍疼愛對方，也不會做出違反道德的行為，是新好男人的代表。

▍屬蛇的男人

屬蛇的男人愛乾淨、且非常斯文，對女生更是體貼入微，尤其當對方感到滿意時，他們會覺得很有面子，這時就會加倍的疼愛對方，並且在愛情裡絕不會做出違反道德的行為，也會信守任何承諾。

▍屬兔的男人

屬兔的男人非常專情，除非是對方主動離開或有特殊狀況，否則他們絕不輕易放棄對方。他們天生就比較高冷，也不會跟其他女生有過多聯繫，當有了女朋友後更會和異性斷絕聯繫，所以花心在他們身上是不存在的。

▍屬牛的男人

屬牛的男人超級務實，家庭和事業對他們來說是生活的一部分，所以一旦和對方交往後會非常專情，同時也很會照顧人。對方會發現他們除了上班，其餘時間基本都會在家裡和對方一起做家事，甚至還特別勤快，可說是新好男人的代表。