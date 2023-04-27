國民黨宜蘭縣立委人選仍未出爐，黨主席朱立倫、祕書長黃健庭日前約見縣議員林岳賢，勸進林選立委，林岳賢今天（27日）受訪時證實，已向祕書長正式回絕選立委一事，但他向黨中央推薦縣議員黃琤婷參選，雖然黃琤婷仍未鬆口，但基層勸進不斷，黃琤婷出線機率大增。

宜蘭縣區域立委一席，現任立委陳歐珀已連任3屆，將挑戰立委4連霸；立委選舉因少了藍軍的原鄉鐵票，加上立委選舉綁總統大選，以及陳歐珀經營地方甚深，選情對藍軍不利，朱立倫與黃健庭更因此約見林岳賢勸進選立委。

林岳賢表示，他一度「真的動搖（指參選立委）」，但家族會議與父親林明昌不同意他參選，實在是父命難違，因此在今天早上聯繫黃健庭，正式回絕參選立委一事，但他也向黃健庭推薦黃琤婷。

林岳賢說，黃健庭要他協助勸進黃琤婷，最後不管黨內推誰出馬，他都會全力相挺，國民黨在宜蘭縣是不會缺席。

雖然黨中央與基層都有黃琤婷出馬的聲音，不過黃琤婷並未鬆口，但她說，林岳賢前輩多次表態沒有意願，她也能理解難處，但是面對大局，沒有人是局外人，也沒有人能夠逃避承擔責任。