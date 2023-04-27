小S（徐熙娣）與許雅鈞結婚多年育有三個女兒，小S經常透過社群與節目分享家庭與女兒互動的日常，她表示，每當遇到其它媽媽時道別總會習慣性多說兩句話，而有次被女兒目睹對話後，竟遭嗆「妳好假喔」，讓她相當無奈直言「那就是做人的道理」。

小S先前在節目《小姐不熙娣》提到，自己與其他媽媽說再見時，通常會補上2句話「有空約一下啊，一起喝個咖啡」，怎料有次女兒們見狀，在等到那些媽媽離開後，竟嗆她「好假」，不服氣詢問原因後，卻被女兒們反問：「妳真的會跟她喝咖啡嗎？」

然而，小S也坦言「不會」，結果竟女兒們接著嗆「那妳跟她們假約啊？妳幹嘛假約啊」，讓她直言，這是做人的基本道理「我總不能說掰掰啊，以後就不用再見面了」但女兒們堅持重點是「直接說掰掰就好」，沒必要硬說下次一起喝咖啡，讓小S相當無奈。

事實上，小S與三個女兒感情非常好，小S曾分享女兒十分在意媽媽有沒有出席自己學校活動，因此常常詢問她，「媽媽妳今天有去嗎？」後來，小S在畢業典禮現身，但因坐在後排怕被女兒誤會缺席，所以看見女兒上台時，她直接大吼「Lily，媽媽有來喔！我在這比較遠」讓台上的女兒相當尷尬，但有趣的是一旁的家長竟說：「我們是不是也應該這樣做？」笑翻眾人。