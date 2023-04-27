AIMAU是一家特殊目的收購公司(SPAC)，帳上現金約8200萬美金，墨石資本董事長張義發表示，AIMAU關注台灣具備創意及擁有關鍵專利技術的新創企業，AiOT、BioTech、ESG與大健康都是公司關注領域，AIMAU團隊擁有豐富的創業投資經驗且熟稔美國資本市場運作，希望帶領台灣的隱形冠軍接軌國際資金、資源與人才，提高台灣企業在國際的競爭力。

AIMAU前三大機構投資股東為Cowen（美國跨國投資銀行和金融服務）、Shaolin（少林寺資產管理公司）、Context Capital Management，金額分別為479萬美元、250萬美元及200萬美元，瑞士銀行也在機構投資人名單中。

AIMAU有意併購的三家公司中，DOCTER Inc.創立在台灣，主要股東都來自台灣的美國公司控股的醫療設備公司，旗下產品主要為DocterWatch智慧穿戴裝置與DocterCloud健康關懷雲，DocterCloud即時照護系統現在與高雄醫學大學附設中和醫院-遠距健康照護中心合作，透過雲端健康即時管理，可隨時偵測生理資訊並回報後台，方便檢測對象狀況並提供更精準醫療建議。

此外，DocterWatch已經解決糖尿病病友每天必須扎針量測血糖數次的恐懼，DocterWatch的無侵入性無穿刺與及時的血液醣類數值量測，搭配遠端監控數值變化的功能，透過DocterCloud健康關懷雲，讓醫療機構人員或罹病者家屬，立即掌握健康狀況並進行必要的關心聯繫與處置安排。

心臟健康監測、血管彈性監測與心肌梗塞預測也是DocterWatch的強項。DOCTER Inc.也即將接受加拿大渥太華市政府相關部門的邀請，到加拿大進行項目研發測試與臨床試驗，打造符合最具當代醫療品質的全方位穿戴式醫療監控裝置。

永瑞實業（DGM）為國內唯一專門處理廢食用油處理與使用AIOT技術回收廢食用油的機構，致力於將所回收廢食用油處理成為高值化低碳工業用油並用於SAF生產原料，實行碳足跡盤查能更明確說明低碳工業用油所產生的碳排放數據。

AIMAU也計畫併購國內老牌生技公司康力生技，董事長為李世強積極投入植物新藥研發20年，康力創立伊始便聚焦在牛樟芝和牛蒡的「雙牛」領域，不斷投入相關領域的的研發應用，如今更拓展至植物新藥領域。

李世強指出，其中以牛樟芝為原料的植物新藥開發可行性報告，包括針對糖尿病、異位性皮膚炎及糖尿病傷口癒合等方向的三項研發：以牛蒡為原料的則包括針對消化性潰瘍、攝護腺肥大及骨折斷裂後癒合等方向的研發，上述共計六項新藥研發均已完成細胞和動物試驗，近期將向美國FDA（食品藥物管理局）提出IND（新藥臨床試驗申請），預期五年內完成二期臨床並獲得權利金收益，終極目標為完成三期臨床上市，搶攻全球相關適應症市場。

張義發表示，台灣各產業有非常多的世界隱形冠軍及有潛力的新創公司，希望可以通過此次機會將台灣有潛力的公司與國際資本市場對接，並引入國際資本挹注台灣的新創公司，通過此次的反向併購直接讓優質新創公司的股票在Nasdaq主板市場上市獲取發展資金，併購的標的希望取得過半甚至百分之百股權，DOCTER Inc.有希望在今年7月底完成收購，成為AIMAU第一家併購公司。AIMAU也盼達到拋磚引玉的效果，讓更多的台灣公司得到國際資本的關注，進而加大對台灣新創公司的投資。