艾司摩爾在上周公布第一季強勁財報，並指出，隨著中國急著尋求購買不受美國政府限制的、稍微成熟的設備，中國銷售將出現成長。

艾司摩爾是全球光刻機設備的重要供應商，而光刻機是半導體製造所需的重要設備。另外美國正企圖阻止中國半導體往前發展，來漸緩科技和軍事的進步。

Wennink在周三的年度大會說，他並不擔心日本、美國或中國的競爭者正在接近先進光刻機設備發展的腳步。

「這當然會發生，所以絕對必要的是，我們維持對中國市場的暢通」，中國是全球運算晶片的最大市場，「市場准入對於我們和中國客戶來說，都很重要」。

執行長也說，美國、中國和歐洲的補貼政策，將推進新的製造產能，也會導致更多的過剩或是短缺，就像是新冠疫情時期的短缺和現在的過剩情形。

Wennink認為全球晶片市場到2030年前將加倍，到達1.0兆至1.2兆美元。

他表示，中國是艾司摩爾僅次於台灣和韓國的第3大市場，中國計畫在未來3年生產如此多的電動車，以至於它需要再有「6、7家尚未建成的、功能齊全的邏輯半導體工廠」。