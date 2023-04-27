台北市第七選區（信義、南松山）立委選戰愈演愈烈，台北市議員徐巧芯26日獲黨中央提名，並喊話將對民進黨趕盡殺絕，對手民進黨台北市議員許淑華表示，恭喜徐巧芯但同也替徐難過，「慈悲沒有敵人」，大家都是深愛這個國家的台灣人，也許選戰有輸贏，但人民永遠該是最大的贏家。

許淑華於臉書發文說道，恭喜徐巧芯正式被國民黨提名，但同時也替徐難過。「為什麼一個30多歲的女生，人生也算相對順遂，是有什麼樣的仇恨在她心中萌芽，令她輕易地說出要將他人『趕盡殺絕』？這是她真心的仇恨，還是為了激起部分激進人士騷動的政治算計的話語？」從一開始訝異，後來也深思許久，至今沒有答案。

許淑華書說，徐巧芯在政治與人生上的前輩們，也許未曾真正讓徐明瞭「慈悲沒有敵人」，政治路上宛如修羅道，選舉過程往往盡是攻伐，但選戰的激情過後，都帶著選民的託付，全力為松信付出，難道會因為部分民眾沒有投自己，而對他們怒目相向嗎？不會，不能，更不必要。

她分享，踏入政壇17年，深深知道政治是不斷交心與說服的過程，33歲時踏入這個當時所有人都認為是鐵桿深藍的選區，起初也是篳路藍縷，但17年來相信認真經營與用心服務，一件件服務認真的做、踏實的做，無論任何立場的民眾，都被她的認真所感動。因此今日能夠代表民進黨挑戰國會殿堂，為松信爭取更多資源。

許淑華也說，當然希望自己能贏得選戰，但也希望對手即便落敗還是能活得好好的，身體健康、家庭幸福，在不同的陣營、立場，繼續競爭也繼續為民服務。因此沒有辦法輕易的如徐巧芯所說「殺神殺佛」、民進黨趕盡殺絕的仇恨話語，在政黨上，大家都是深愛這個國家的台灣人，也許選戰有輸贏，但人民永遠該是最大的贏家。

許淑華也喊話徐巧芯，「慈悲沒有敵人，仇恨難生希望。良性競爭才是民主的坦途。我相信理性與希望，總能勝過仇恨。」

徐巧芯也在下方留言回擊，「我就問，這些年民進黨與側翼網軍，有給過人民慈悲嗎？如果沒有，我當然是除惡務盡，怎麼可能讓春風吹又生？請記得你不是選民，你是政治人物，不要把你的責任甩鍋給一般民眾。」