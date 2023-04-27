因應2024選戰，民眾黨再次啟動大規模海選，職缺包括發言人、文宣部副主任等，在徵才網站上吸引近9000筆點閱，目前有導演、藝人、主播及海外留學生等紛紛投履歷，預計收件到5月底，再進行面試，如發言人、文宣部副主任、節目組組長，會進入最後「大魔王關」，由民眾黨主席柯文哲來當面試官。

民眾黨發言人楊寶楨今天上午表示，目前還在收件當中，當中有發現一些有趣的亮點，有人在柯文哲訪美期間參與座談會，對柯文哲的想法與論述非常認同，來報名海選，甚至有海外留學生、海外工作者對民眾黨有不同期待，他們也想要透過遠距或回到台灣面試，另外還有線上主播、媒體人都有來投履歷。

楊寶楨指出，這次光是點閱狀況就有將近9000筆，大家到了選舉年，對於政治關注度比較提高，對相關職缺比較有興趣，非常樂見大家投入社會公共事務。

楊寶楨說，預計收件到5月底，再進行面試，面試環節大概是主管職，如發言人、文宣部副主任、節目組組長，會進入最後「大魔王關」，由柯文哲來當面試官。

人力銀行表示，民眾黨開出相關職缺，對是市價行情是相符的，但與其他政黨相比，薪資多了5到10％，算是比較有競爭力，民眾黨對於廣招人手，確實有其企圖心。

楊寶楨解釋，民眾黨開出16個職缺，薪水要再跟大家談，柯文哲希望有更多人才進到黨部，薪資部分會希望給待遇，希望接納更多人才，希望能做到薪資優渥。

人力銀行分析，3周以來聲量近萬筆，相當出色，很多人是單純衝著民眾黨而來，可能非常認同民眾黨，所以沒有投其他的工作或其他政黨；有不少屬於海外人士，包括留學生或海外工作的人，也不排除到台灣工作，而熱門職缺包括社會力組長、專員，以及文宣部副主任、小編，分析應徵者學經歷背景，有導演、藝人、海外總經理、公益平台的執行長，高階主管投遞履歷。