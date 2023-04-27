藝人賈靜雯近期和Ella（陳嘉樺）、徐懷鈺、A-Lin（黃麗玲）及陳意涵參與陸綜《乘風破浪的姐姐4》，拍攝時間很長，一度操勞到PO睡倒在機場座位區的照片。昨（26日）賈靜雯再PO一張照，腿細到不可思議，被網友哀求「不要再瘦了」。

賈靜雯26日在社群平台發文：「昨日與今晨⋯優雅與匆忙⋯我是誰？我在哪？有點錯亂，忙碌的開始分分秒秒都超級珍惜，繼續努力往前行。」第一張照片，賈靜雯身穿純白套裝，打扮得光鮮亮麗，站在樹下微笑滑手機，看起來很輕鬆、愜意；另一張照片，賈靜雯現身機場，燈光昏暗的情況下，只有出現黑色的身影，只見她穿著貼身褲，雙腿變得超級細，幾乎沒肉，網友看了驚呼：「老大請好好休息，太拚了，拚得太早代拍都買不到，不要再瘦了plz」、「腿好細」、「加油加油，辛苦了」。

賈靜雯為登上《乘風破浪》舞台，接受長達2周的魔鬼訓練，9日她公開真實的體脂和體重，只見160公分卻只有44.95公斤，體脂肪更是僅16%，已低於女性正常值，當時賈靜雯表示：「我要保住現在的數字不要再往下變化，身體要健康，心情要快樂，吃好睡好才是最大的福氣啦！」文末還hashtag「健康瘦」，女星王淨驚喊：「體脂！！！太扯！！！」，小禎也留言：「可惡⋯我要加油了」，其餘網友亦表示：「天啊，浪姐就是減肥營，去年的阿嬌去了之後瘦了20斤。」、「這需要多大的毅力和決心啊。」

修杰楷先前受訪時透露，賈靜雯在節目中真的比較辛苦，拍攝時間很長，較少有時間跟小孩視訊，連跟他都很少通話，不過修杰楷覺得滿好的，跟這麼多人一起錄製節目，感情一定很不一樣，只是真的很辛苦。