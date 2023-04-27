AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會（簡稱AMT聯盟） 日前提出最新「台灣2023企業數位轉型新五力（DQI, Digital Quotient Index）調查報告」，臺灣企業自評數位 IQ，總平均分數，從去年的 60.9 分，到今年持續成長至 65.97 分，提升 8%。

AMT聯盟理事長吳秀倫認為，行銷科技才是數位轉型最大關鍵，品牌轉型如從外部銷售開始，較沒障礙也容易取得資源，得到支持。一旦營收提升，大家信心度增加，顧客服務體驗流程改變，可牽動整個組織內部流程改變，最後才有機會進入創新商業模式。

DQI 是 AMT 聯盟每兩年定期對全台灣企業的行銷數位轉型研究，主要在評估企業品牌轉型的基礎能力與落地執行力。本次調查 300 份企業有效問卷，分類成 6 大產業及 27 個行業別，調查發現，不同產業間行銷數位轉型表現有極大差異：

以全體企業來看，平均 DQI 得分為 65.97 分，仍在勉強及格的 C 等級，顯示台灣整體數位轉型尚有很大的進步空間。若以產業群體排名來看，排名第一的是數位體驗服務業（行銷科技業、行銷/傳播代理業、顧問服務業、資通訊業），平均為 72.75 分，最差是國營或非營利組織（法人／教育與公國營事業），平均不及格僅 59.28 分。

相較去年，原去年第一名的金融投資業讓位，2023年企業數位IQ表現第一名為數位體驗服務業，主因是MarTech產業的蓬勃發展，導致數位人才力此消彼長；生技醫療服務各項表現排名下跌，尤其在數位力為所有產業最低；國營或非營利組織排名下跌2名次，領導力為六個產業最低分，主因未能由上而下的領導力加速轉型新動能。相較去年，餐飲零售服務業（餐飲／零售／觀光／娛樂／服務業）排名上升 2名，主因衝擊最大B2C服務業，疫情不得不加速轉型，快速靈活運用數位銷售工具，進而促進數位能力大幅提升；科技製造業（科技／製造／生產／加工業）排名上升 2名，主因ESG轉型助瀾，自動化流程工具導入提升數位運用能力，銷售力也相對提高。

AMT聯盟創會長高端訓博士分享行銷數位轉型洞見。（圖／AMT 聯盟提供）

AMT聯盟創會長高端訓指出，針對企業數位轉型痛點困境，新五力重要程度依序為領導力、組織力、數位力、人才力、銷售力，但執行順序正好相反，企業應從提升外部銷售力開始，而不是優先選擇內部流程。因企業內部不會有人反對提升顧客體驗、創造銷售，畢竟這是企業生存與未來是否能持續領先重要動力。

AMT聯盟教育長黃燕玲也提醒，未來企業可重新定義數位營收來源計算，建立消費者歷程，透過行銷科技開創收入。數位力較不足的行業別，多因爲人才力下跌所致，數位力排名與能否延攬專業數位人才呈現高度正相關。