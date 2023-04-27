法務部調查局位於新北市新店區的局本部廉政大樓24日晚間發生火災，國民黨立委王鴻薇直言，外界傳聞不斷，法務部必須趕快釐清。法務部長蔡清祥則強調，初步已排除人為縱火的可能性，目前檢視資料確認都無損害，會相信調查局說法。

蔡清祥今赴立法院司法及法制委員會備詢，王鴻薇在會上質疑，調查局發生很大的火災，到底是什麼原因起火，怎麼燒到那麼大？有什麼損失？因為現在外界揣測很多說法，質疑辦境外勢力的資料都被銷毀，有人說是因為政權快替換證據才被銷毀，自己已經聽到太多謠言跟傳聞，這些事情要趕快釐清。

蔡清祥表示，調查局已經對外說明，起火原因還在靜待專責的消防單位鑑定，但初步已排除人為因素。王鴻薇追問，為什麼調查局會燒成這樣，這個是重大的國安問題。蔡說，當然，這非常嚴重，不應該發生這種事，但既然發生了就要去面對，檢討原因。

王鴻薇進一步質疑，是否消防公安有疏失？蔡回應，畢竟該棟大樓已有一段時間，平常是否疏於檢查，內部會檢討；王強調，該有一份調查報告。

王鴻薇再問，火災到底銷毀了什麼？蔡清祥表示，因為電腦伺服器有防火功能，另外還有備援系統，檢視後確認資料都無損害，而很多辦案資料在很多地方都有備份，該辦公室只是中央負責備份，倘若資料有損毀，還可以從地方各辦案單位取回。