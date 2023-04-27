內政部推動國土計畫新制，預計2025年實施，但不少農民土地被畫入國保一，引發農友抗議。新北市議員陳儀君今日總質詢感謝新北市長侯友宜看見問題暫緩計畫，希望他未來到中央能正視這個問題。侯友宜表示，青農回到故鄉生存不容易，土地是他們唯一資產，先前他有到院會向院長陳建仁詢問，目前內政部已經重新調整檢視，地政局也會積極爭取。

陳儀君指出，新北市辦了29場說明會，感謝市長聽見農友聲音，很多老農氣噗噗，今天背肥料上去路不平去鋪路，卻可能被罰六萬塊。

陳儀君說，現在很多書圖都已不符現況，國家要把公有地劃入國保一他們沒意見，但旁邊不滿兩公頃的私人土地，卻被當作零星土地也要被劃入國保一，根本沒有道理。

陳儀君說，如果真的要畫進去，那應該來徵收，不然可透過政府徵收的碳費，用來補助農民，拜託侯市長到中央後能夠正視這個問題。

侯友宜說，感謝議員當初反應在地農民聲音，讓市府能夠發現問題很嚴重，尤其像國保一土地很多私有土地都被畫進去，連機器都不能放、不能弄，這個問題很嚴肅。

侯友宜說，他看到有幾個縣市已經過了，有些還在爭議，他先前也向行政院反映，目前行政院交代內政部重新調整。

地政局長汪禮國表示，市府在此事收到632封陳情書，包括劃設範圍要不要調整，還有管制項目不確定等，都已向中央建議，並積極爭取。