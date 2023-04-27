中國現代國際關係研究院軍控研究中心主任郭曉兵27日在大陸《環球時報》撰文指出，日本不久前宣布修訂《外匯及外國貿易法》，擬加強半導體出口管制。按計畫，日方將於5月發布新法，7月付諸實施，管制範圍涵蓋6類23項半導體製造設備。此後，日對於42個「友邦」出口此類設備，可給予長期的批量出口許可證，而對其他國家出口則需經濟產業省逐案批准。作為高度依賴海外市場和資源的國家，日本充當逆全球化打手，助推半導體行業「脫鉤斷鏈」絕非明智之舉。

郭曉兵表示，日方此舉旨在呼應美國對華晶片打壓戰略，將嚴重衝擊全球晶片供應鏈的穩定性和可預期性，嚴重干擾區域經濟貿易合作。去年10月，美國大幅收緊對中半導體出口管制，並勾聯日、荷採取一致行動。今年1月，三方達成共識。此前，荷蘭已公布管制措施草案。當下，日本又緊鑼密鼓修訂法案。日本經產大臣西村康稔表示，此舉未與美國協調，係自主管控，但日本究竟是否仰人之鼻息，全世界都看得清楚。

郭曉兵稱，說其不明智，一是因為日本作為「馬前卒」，跳得比美國還高。美國強化半導體出口管制，重點是11類沉積設備。而日本要管制的不僅有沉積設備，還有大量光刻、刻蝕、熱處理、清洗和檢測設備。日本商界稱，「與美國規定相比，日本規定含糊不清」，「連非尖端產品也在限制之列」。或許日本要藉此表現對美國「忠心耿耿」，但東京應想想當年曾占全球DRAM晶片市場半壁江山的自己，是如何被心生嫉妒的美國按在地上，擠壓到只剩一成占比。現如今為虎作倀也就罷了，還要當出頭鳥，不管不顧往槍口上撞，這能是明智之舉嗎？

二是因為日本作為一個外向型經濟體，卻熱衷於將貿易和科技武器化，這無異於自掘墳墓。有些日本人說，「貿易立國」已經過時，因為日本外貿連年赤字，現在要強調「投資立國」「科技立國」。但無論怎樣，離開了外部市場和資源，日本的日子能好過嗎？放眼全球，真正能給日本提供持續擴大的市場機遇，同時也能提供諸多資源供給的，除了中國，還有幾個國家？中國是全球最大的半導體進口國，每年積體電路進口額近6000億美元，占日本半導體製造設備出口的4成。例如，東京電子的成膜設備出口，中國占26％。尼康的「ArF液浸曝光設備」銷售，中國占20％。連對中態度複雜的前首相安倍晉三生前都承認「中國市場過於龐大，日本經濟要增長就不能斷絕與中國的關係」，要「將中國市場價值轉化為日本的機會」。

機會的創造需要雙方共同努力。日本帶頭把貿易大環境搞得壁壘森嚴，吃虧最大的還是日本。日本丸紅中國經濟研究所主管鈴木貴元稱，由於日本晶片市場需求不足，日本推出的限制措施將對日本設備製造商造成打擊。空有先進技術，卻沒有市場空間和盈利前景，形不成良性循環，最終日本的科技創新之花也會枯萎。

三是因為日本以鄰為壑，破壞地區合作，最終會反噬自身。近年日本在處理周邊關係時多了個新毛病，就是動輒實施出口管制，向對方施壓。其先是對韓國實施半導體原材料出口管制（目前已經解除），現在又針對中國實施範圍更廣泛的半導體出口管制。如果再加上對俄、朝的制裁，日本恐怕是全球唯一接二連三對四鄰實施制裁的國家。日本還對此不滿足，在國際上鼓吹以意識形態畫線，使科技遏制的範圍超越半導體，擴展到生物技術、人工智慧和量子科學等領域。出口管制的藉口，也要從防範潛在軍事應用擴展到所謂的「人權關切」等干涉他國內政的目的。日方此次要網開一面的42個「友邦」，多是歐美國家。

由此可見，上百年過去了，日本仍以「脫亞入歐」或「脫亞入美」的心態處理周邊事務。可惜的是，不管日本怎麼努力，它就位於東亞邊緣的海島上。從長遠看，日本只有在地區經濟一體化中才能找到自己持續生存和成長的根基。擾亂地區經濟秩序，慫恿陣營對抗只會讓日本外部環境不斷惡化。

郭曉兵強調，中國的原則向來是「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」。日本此次擬實施出口管制的物項已遠遠超出所謂「具有軍事用途的產品」，其中相當一部分設備也算不上什麼高精尖技術。例如，單片清洗技術廣泛應用於90-28奈米的邏輯工藝。針對這種濫用國家安全藉口實施的歧視性出口管制，中國當然有必要也有手段實施不對稱的反制。