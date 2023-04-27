震傳媒《新聞不芹菜》節目提供

油電價格調漲，蛋荒等民生物價也不斷調高，引發不少民眾怨言，總統府副祕書長黃重諺今天表示，蔡英文總統最近比較在意的主要有兩件事，一是民生物資價格的穩定，二是總體經濟情況，希望對民眾和產業的衝擊都能降到最低。

黃重諺今天接受《新聞不芹菜》節目專訪，他以近來的蛋荒和蛋價為例，他自己在家時，輪到去買菜，也碰到過買不到蛋情況，這種情形不只台灣如此，去年起全球陸續都有一些這樣的狀況，還因此出現「蛋通膨」的名詞，還有很多其他的民生問題，包括用電價格的攀升，尤其東歐還有戰爭發生。

如何讓國民衝擊降到最小？黃重諺表示，這是各國最近都要面對的情況，他引述日前跟駐歐洲的外交同仁聚餐時，這些人的說法，過去他們在歐洲的冬天感覺街上空氣很清爽，但現在空氣中多了很多木炭味，因為天然氣太貴，很多人家不敢開瓦斯，於是又開始砌磚燒起木炭或木頭。

他說，蔡英文總統很早就注意到這個現象，剛好這幾年政府財政有些餘裕，所以這一次 特別預算很大部分是用在補貼油電價格，希望讓民生衝擊降到最小，「假設在義大利店家價格有漲兩倍、3倍，我們基本上是維持在一定的程度以內」。

蔡英文總統另一個關切議題是總體經濟，包括對產業的衝擊，黃重諺表示，總統最近也陸續跟一些產業做各種溝通，包括現在因為原物料價格上漲，政府還可以再多做哪些事情來幫助他們？

蔡英文關切的層面既深且廣，他舉例，前陣子阿富汗地震，蔡總統一通電話就打給黃重諺，問他阿富汗地震「我們有做什麼嗎？」黃說，他當下回應外交部正在瞭解，以及若有需要可以提供哪些協助。蔡當時就告訴他，「你知道那裡冬天那麼冷，在這種狀況下，有那麼多房子倒了，只要我們的動作慢一天，每一天會影響多少人？」

黃重諺表示，同樣的道理，對於民生物價，蔡總統會關心說，不要以為別人漲10塊錢，我們只漲一塊錢就沒有關係，每一樣東西都漲了一塊，會影響多少人的生活，有小孩的怎麼辦？