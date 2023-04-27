近日一名女大生在《Dcard》發文表示，爸爸某天在家庭群組突然對著媽媽肉麻告白，問「為什麼我老是輸，是輸給了你的溫柔」。（柯宗緯翻攝）

原PO詢問後才得知，原來爸爸是為了得到內門總鋪師阿隆師的新品。（柯宗緯翻攝）

近日一名女大生在《Dcard》發文表示，爸爸某天在家庭群組突然對著媽媽肉麻告白，問「為什麼我老是輸，是輸給了你的溫柔」，媽媽靈魂拷問是不是又亂花錢。在原PO詢問後才得知，原來爸爸是為了得到內門總鋪師阿隆師的新品，未料媽媽也回傳一段情詩給爸爸，兩人公然放閃，讓原PO及家人瞬間被閃瞎。

近年，土味情話或撩妹語錄是網路上時常討論的話題，而土味情話追本溯源其實就是早些年代表達愛意的內容。最近有位女大生在《Dcard》發文，表示一直以來自己的爸媽相處其實滿無聊的，是那種超悶騷的魔羯座，常常講冷笑話笑不出來，「跟我媽吵架永遠以冷暴力解決的那種」。

女大生說，沒想到父親某天在家庭群組突然對著媽媽表白，媽媽非但沒有回覆，甚至轉移話題當作沒看到，原PO為給父親台階下於是詢問怎麼突然肉麻，才知道爸爸是為了得到內門阿隆師的封肉腿庫，參加活動標記媽媽，由於媽媽沒有按讚，所幸便直接傳到群組，公然放閃讓原PO直呼放閃也要有限度！放上網路後也閃瞎一大票網友。

內門阿隆師的「撩媽」活動主要是想回饋粉絲，讓慶祝母親節的氛圍更加溫馨有趣，許多留言都讓大家見識到什麼才是最肉麻的土味情話，做為獎品的獨享包新品組，內容包含清蒸鱸魚片、炙燒鰻魚油飯、白菜獅子頭、封肉腿庫，更是吸眾多網友留言參加。

該貼文也引發熱議，許多網友表示「這才是土味情話的正確使用方式」、「為了封肉腿庫，我只好叫我爸也上了」、「媽媽的靈魂拷問超真實」、「撩媽媽其實就是這麼簡單」、「我的墨鏡在哪裡？」、「爸爸輩最懂肉麻」。