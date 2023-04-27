中央公園原址為水湳機場，67公頃的面積約為台北大安森林公園的2.6倍大，台中文心森林公園的8倍大。(林欣儀攝)

台中市下一個精華地段在哪裡？前身為水湳機場的「水湳經貿園區」，近幾年包括腹地67公頃的中央公園、水湳國際會展中心及綠美圖等重大公共建設陸續進駐，帶動建商看好該區域未來發展，紛紛卡位推案，且該園區內土地利用涵蓋住、商、文教等面向，被譽為「台中的下一個七期」。

「水湳經貿園區」以中央公園為軸心，綠地範圍是台中文心森林公園的8倍大，政府更斥資500億元打造中台灣電影中心、水湳轉運中心等重大公共設施，未來幾年將陸續完工啟用，再加上今年元宵燈會移師中央公園舉辦，短短9天創下190萬參觀人次，許多建商看好園區發展，將成為台中豪宅下一個指標戰場。

水湳經貿園區內的土地使用，劃分為生態住宅區、國際經貿園區、文化商業區、文教區及創研區等5大專用區，涵蓋住、商、文教3個面向，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴說，其中的「文化商業區」提供高密度公園景觀住宅及全台中商業服務，許多知名建商像是寶輝、由鉅、總太、豐邑、親家紛紛卡位推案。

位於港尾溪兩岸的「生態住宅區」則因低密度、高覆綠、限制樓高等法規限制，目前產品以豪墅為主、也有少數大樓，將規畫為高品質的河岸景觀住宅區，該區首發建案「時代海德大廈」坐落在經貿九路，將打造地上10層、地下3層的水岸景觀宅，產品主要以3至4房為主，深受傳產老闆、科技新貴青睞。

陳傑鳴認為，水湳經貿園區內的「文化商業區」可比擬為七期的新市政中心，「生態住宅區」就好像七期新市政南側，目前進場文商段的「豐邑Park One」成交行情站上7字頭，後續總太、由鉅、寶輝、雙橡園也將陸續推案。