西拉雅國家風景區管理處在勞動節連假將舉辦「西拉雅森活節」，除規畫市集、表演等活動外，更是引進熱氣球繫留體驗，預計將吸引大批遊客參加，麻豆警分局將派員在周邊路段加強交通疏導，也呼籲遊客車輛停於周邊道路時，應緊靠路邊停放，並禁止於紅、黃線路段停車，若有違停情事，將依法舉發。

4月29日至5月1日為勞動節連假，西拉雅國家風景區管理處在官田遊客中心舉辦「西拉雅森活節」活動，考量活動場地僅能提供約180輛汽車停放，為免遊客眾多，外溢車輛停放於周邊道路影響行車安全，麻豆警分局將派員在台1線、市165線、南120線、福田路等道路沿線交通疏導。

警方表示，此次「西拉雅森活節」適逢勞動節連假，又是首次舉辦熱氣球活動，因此，將加派員警疏導車流，民眾請依現場員警或指揮人員指示行進，針對有影響道路通行者，依規定拖吊，以避免壅塞並保障遊客行走安全。