宜蘭縣政府今（27日）於武荖坑風景區舉辦「112年模範勞工表揚大會」，共表揚106位。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣政府水資處處長李岳儒（左）特地至表揚大會現場恭賀其同仁黃秀如（中）獲得模範勞工。（吳佩蓉攝）

任職於台灣世界展望會東區辦事處的曾朝暉（右2），今特地盛裝打扮，背著阿美族情人袋出席大會，接受縣府的表揚。（吳佩蓉攝）

五一勞動節即將到來，宜蘭縣政府今（27日）於武荖坑風景區舉辦「112年模範勞工表揚大會」，共表揚106位，感謝勞工們對宜蘭經濟發展的貢獻；其中，來自印尼的SUKARNI蘇卡妮在台從事看護近16年，愧對在家鄉的女兒從小就不在她身邊，蘇卡妮哽咽說，明天是女兒生日，要把這個獎送給她當生日禮物。

縣府今上午10時在武荖坑風景區2023宜蘭綠色博覽會夢想舞台，舉辦表揚大會，由縣長姿妙親自頒贈愛心禮券及獎狀，共表揚106位，分別為企業勞工組34名、職業勞工組57名及藍領外國人組15名，其中身心障礙者有1人、原佳民身分有2人；另藍領外國人組國籍則有印尼越南、泰國及菲律賓等。

其中，51歲的蘇卡妮2001年來台後，至南投從事長者照護工作，中間有短暫回印尼，之後到宜蘭縣員山鄉、冬山鄉及五結鄉服務，總計長達近16年；她表示，年輕時在印尼結婚後育有1子1女，離婚後隻身來台，當時小孩才小學，都沒陪伴在他們身邊，2014年女兒結婚時，特地回家鄉參加婚禮，迄今已8年沒見到她。

蘇卡妮哽咽說，小孩都很乖，明天是女兒的生日，已經很久沒見到她了，希望把今天得到模範勞工的獎項送給女兒，當成她特別的生日禮物。蘇在台期間積極學習烹煮及台語，盡力解決長輩們的需求；空閒時創設印尼同鄉聯誼會，不時舉辦開齋節、嘉年華及足球賽等活動，增進同鄉們彼此間的情感交流。

另，任職於台灣世界展望會東區辦事處的曾朝暉，長期以原鄉為主要服務對象，致力於都市原住民多元技藝培力服務，對於縣內都市原住民人口增加等人口變遷情況，提供機構事業建議；曾朝暉今特地盛裝打扮，背著阿美族情人袋出席大會，接受縣府的表揚。

縣府勞工處表示，5月1日勞動節當日，全國勞工凡持工會會員證或員工識別證即可免費遊綠博，感謝勞工朋友在職場上付出的辛勞，透過適時的紓壓以提升勞工心理健康，並增進工作表現。