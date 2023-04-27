大陸國新辦27日舉行國務院政策例行吹風會，大陸國務院國有資產監督管理委員會社會責任局局長李軍在會上表示，2022年全大陸國企招錄大學畢業生超過76萬人，年增率達到23.4％。其中，央企招錄36.8萬人、年增23.9％。而在2022年夏季招聘結束後，央企和其他國企則新招錄大學畢業生分別比2022年6月中旬增加41％和35.6％。

李軍表示，為做好2023屆高校畢業生就業工作，國資委將進一步督促指導國資央企穩定大學畢業生招聘規模。首先提早部署認真研判2023年就業形勢。去年9月以來已會同教育部等6部門聯合展開2023年度大學畢業生等重點群體促就業「國聘行動」。

第二是透過指導中智公司、國投人力兩家專門從事人力資源服務的央企，充分運用招聘平台與有關部門一起展開「百家高校行」校園專場春季招聘會等線上、線下招聘活動，強化校企促就業工作。截至目前，共舉辦110多場線上線下雙選會，提供職缺70萬個，接收簡歷840萬份。