南韓總統尹錫悅近期出訪美國，並與美國總統拜登（Joe Biden）發表聯合聲明，兩國將在多個先進科技領域進行合作。對此，資深媒體人吳子嘉直言，該合作不但讓韓國的晶片產業有望死裡逃生，更極可能對台積電造成絕對威脅。

吳子嘉26日在節目《關鍵時刻》指出，美韓關係要從過去的軍事同盟躍升到新的水平，變成供應鏈導向的創新聯盟，韓國未來所有的科技創新要跟美國親密合作；吳直言，同盟升級後，韓國的產業科技會向上提升，包括太空科技在內。

吳子嘉接著分析，韓美供應鏈完全密接在一起後，美國可能會釋放包括晶片在內的科技技術，因此韓國晶片產業儘管現在趨於弱勢，但很有可能重新扳回來，對台積電也會構成絕對的威脅。

另對於尹錫悅帶領南韓全面向美靠攏，吳子嘉認為，應該是考慮到南韓未來整體發展，經過非常痛苦的思考，而南韓現在已經是百分之百親美政權，沒有回頭路可以走，跟北朝鮮之間，應該也完全沒有談判空間了。

吳子嘉表示，南韓之所以這麼急迫，是因為東西方對立的情況已經出現，美國未來勢必要解除日本的和平憲法，日本產業肯定會因此蓬勃發展，因此在經濟上，韓國首先要做的，就是要趁現階段挑戰日本。