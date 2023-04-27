新冠肺炎疫情趨緩，各項防疫措施逐漸鬆綁，中央流行疫情指揮中心27日最後一次開會，5月1日解編，台中市議員羅廷瑋27日在定期會上關心台中疫情指揮中心何去何從？台中市長盧秀燕表示，台中市將與中央同步解散，並提醒5月1日起接種疫苗需負擔掛號費用。

盧秀燕表示，台中市疫情指揮中心與中央同步將於5月1日同步解散，提醒民眾5月1日起，將不再提供民眾免費接種服務，回歸常態由合約院所收取掛號費方式提供接種；另對於需要吃抗病毒藥劑的染疫民眾，台中市有351家公費抗病毒藥劑院所會持續提供。

衛生局說明，因應調降新冠肺炎法定傳染病類別為第4類，台中市會持續盤點防疫物資，確保安全儲備量充足，「重症」醫療資源會持續提供，並視需求調整收治病床數；「染疫康復者」可以到台中市15家整合門住診接受服務，持續至指揮中心解編後6個月；「輕症」但具高風險因子的患者，經醫師評估後，台中市351家公費抗病毒藥劑院所，持續提供抗病毒藥劑及清冠一號。

衛生局也提醒，市民朋友如有慢性病或中重症風險因子的民眾，萬一快篩陽性，或出現急性或重症徵兆，請撥打119緊急送醫；如症狀輕微，也請於就醫後依醫師指示用藥，落實生病不上班、不上課，以維護自身及親友健康。針對指揮中心最新防疫相關資訊，將持續透過衛生局網站更新「防疫懶人包」與疫情資訊QA，並於健康小衛星FB發布相關圖卡，以提醒市民朋友國內疫情及各項防疫措施，守護市民健康。