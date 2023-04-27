楊丞琳赴陸發展多年，演藝事業發展亮眼，但在去年2022年9月時她在大陸節目上一句：「吃海鮮是奢侈的在那（台灣）」引發出征，而她本人也未作回應。而她日前宣布要回台開唱，卻有有酸民重提海鮮事件諷刺，對此，隔7個月，她也首次回應。

楊丞琳自從嫁給李榮浩後，大部份時間都在對岸發展，之前上陸綜《還有詩和遠方》用餐時，在節目上吃著豆腐魚時突然說「台灣沒有豆腐魚」，還說吃海鮮在台灣「是奢侈的」，因為「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那」，未料此話一出連翻遭網友攻擊，事後未作回應。24日她在IG宣傳演唱會，卻有酸民在底下留言酸：「海景第一排可以吃海鮮嗎？」使她不再忍耐，正面回應：「可以喔，趕快買第一排。」最後還附上一個笑臉霸氣回擊。

有網友重提海鮮議題，讓楊丞琳直接回擊。（圖／楊丞琳IG）

當時吃「海鮮是奢侈」言論一出，使楊丞琳過往在被翻出，她16歲出道前，就幫忙家人扛下還債重任。為了還債，她省吃儉用，出門時最高單價花不到5千元，積極靠廣告代言、拍戲與主持賺錢，把每一分辛苦錢都交給母親還債，對父親也無怨言，此外她也看淡一切物質慾望，堅持不買名牌，多年後債務才逐漸還清。

當時有網友回應說：「其實我覺得她說她小時候家境不好所以覺得吃海鮮覺得很奢侈是沒什麼問題」，也有網友幫楊丞琳的句字加了「2字」意思就差很多，「其實吃海鮮是奢侈的在那（時候），更能表達語意。」