42歲馬國籍林姓男子，日前持商務簽證來台，前往羅斯福路某銀行臨櫃要領30萬元，但他持用的戶頭已被列為警示帳戶，警方到場盤查時，林的說詞可疑漏洞百出，辯稱是要領錢幫人購買虛擬貨幣，最後被警方認定是車手，依詐欺、洗錢罪法辦。

中正二分局南昌所日前接獲行員來電，表示1名馬來西亞籍華裔男子臨櫃領錢，但帳戶因涉及多起詐騙匯款，已被通報成警示帳戶。

警方到場時林男表情慌張，他聲稱，透過微信認識1名大陸女子5年多，雙方從沒面過見，日前對方表示想買虛擬貨幣泰達幣（USDT），因為台灣管制較寬，希望林可以到台灣幫她買。

林供稱，對方隨後向他索取個資，然後幫他在台灣開戶，要他來台後，拿著這本薄子去領錢，拿到錢去買虛擬幣，每買1枚，給他0.1枚的報酬（1泰達幣約合台幣30元）。

今年2月林飛來台北，對方也寄薄子到他的旅館，他後來依言取錢，沒想到會引來警察，強調不知道帳戶已經示警。

警方認為林的說詞可疑，對方非親非故，為何會讓他處理大筆款項？而林冒然將個資交給對方，任其在台開戶，許多情節都不合理，研判林可能與詐團有關，充當車手，訊後依法將他送辦，並擴大追查幕後的不法集團。