中央流行疫情指揮中心即將在5月1日解編，「疫苗接種假」，也將在同日退場，回歸一般性的請假規定。指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，過去為鼓勵民眾打疫苗而設置的疫苗接種假，未來防疫常態化之後，公費新冠疫苗可以照常接種，但如果有發生不良反應，請回歸一般請假方式，勞動部及公務人員皆自5月1日停止適用疫苗接種假。

指揮中心今天（27）表示，過去幾年，基於國內疫情嚴峻，為強化民眾接種疫苗意願，擴大防疫效果，指揮中心依據災害防救法，規定受僱者於前往接種COVID疫苗及接種後若發生不良反應，自接種之日起至接種次日24時止，可以持憑疫苗接種紀錄卡請「疫苗接種假」，雇主不得有相關不利處分。

指揮中心表示，從防疫控制面而言，「疫苗接種假」發揮相當大的功能，隨著解編降級，防疫朝向常態化，「疫苗接種假」已完成階段性任務，爾後如因接種疫苗有請假的需要，將回歸一般性規定辦理，與流感疫苗接種相同。公務人員之「疫苗接種假」亦同步自5月1日起停止適用。

指揮中心說明，2021年間，無症狀或輕症確診者出院後仍應居家隔離，該期間得請「防疫隔離假」之規定，因現已無相關隔離措施，一併停止適用。

防疫指揮官王必勝強調，目前疫苗接種政策不變，持續推動「疫苗加一」，希望所有民眾在2023年都能追加接種一劑疫苗，至於要什麼時間打都可以，如果去年年底打了，要間隔時間長一點也可以。至於未來是否需要每年打疫苗，王必勝表示，要看變異株發展是否趨向流感化，因此目前尚無定論。