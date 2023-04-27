莊姓員警被網友敲碗，網友紛喊「好帥的警察」。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

莊姓員警被網友敲碗，網友紛喊「好帥的警察」。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

莊姓員警被網友敲碗，網友紛喊「好帥的警察」。（高市苓雅分局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市政府警察局在臉書貼出一篇好人好事文章，表示日前一位民眾撿到手機，拿到高雄市苓雅分局凱旋路派出所給員警登記拾得物招領，員警為了幫失主找到手機，靈機一動喊「嘿Siri，打電話給爸爸」，結果竟然成功聯繫上失主的父親。沒想到此文一出卻引來5000多名網友按讚，底下留言更是大歪樓，紛紛敲碗帥警照片，狂喊「警察好帥」。

3月16日晚間9時許一名民眾撿到手機，拿到苓雅分局凱旋所報拾得物照領，莊姓員警積極處理，但手機有密碼鎖，因此無法成功使用手機找到失主，沒想到莊警靈機一動，喊了一聲「嘿Siri，打電話給爸爸」，成功撥通電話，也順利聯繫到失主。

高雄市政府警察局將此好人好事文章發出後，引來5000多名網友按讚，但留言卻大歪樓，網友紛紛喊「警察好帥」、「帥警」、「會來台北嗎」，更有許多網友標註好友，一起來朝聖這聰明又帥氣的警察。

據了解，莊員目前24歲，為屏東萬丹人，警專第36期，2019年至凱旋所服務至今，是所裡目前最年輕的員警。莊員的個性溫和有禮，為人相當陽光且和善，對於勤務也相當認真及負責，連所長都對他的表現都讚不絕口。