台灣運彩xT1聯盟高雄全家海神季後賽高呼「逆風作浪」，5月3日季後賽高雄巨蛋主場首戰台南台鋼獵鷹，為球迷再推出一系列周邊活動，讓球迷進場不只有精彩比賽可看，也能帶回精美好禮。

海神隊季後賽在主場高雄巨蛋館內推出豐富環廊活動，第一項是「逆風來襲」，與活動背板合照並上傳社群，並hashtag「#無畏逆風一同作浪」，就送白浪氣球一組，第二項活動「興風作浪」是將迴力船移動至指定區域，即送藍浪氣球一組，第三項為「眾浪成城」，球迷寫下想給海神團隊的留言，即送紋身貼紙一張，第四項是「聲援造浪」，球迷只要挑戰分貝機大聲喊出「無畏逆風，一同作浪」，達指定門檻就送紋身貼紙乙張。

另外，追蹤乳清蛋白品牌SAVAS官方IG，可前往SAVAS攤位獲好禮；高雄市亦推出「數位市民」活動，憑海神隊季後賽當日門票即可兌換全家Let’s Café 中杯經典拿鐵，出示會員碼還可獲得運動中心門票。

至於中場遊戲，球迷參加就有機會挑戰把「全家」自有品牌 FamilyMart Collection抱回家，當天並開放Aqua Mermaids Jr.節間應援體驗，邀請小球迷一起為海神隊應援。

緊張的季後賽，球迷肯定也要有相關商品一起為海神隊挑戰連霸加油，推出球員版季後賽特別版球衣等新商品，線上商城4月28日到5月8日，全館消費任一商品，可以加購價 500元選購任一款聯名手機殼；設籍高雄的球迷朋友，購買商品時出示戶籍地址及照片的證件，不限金額享9折優惠（限量商品/聯名商品/加價購商品除外），消費任一商品，可以400元加價購入一家人沐浴組，消費滿千可自選球員酷卡乙張（至多贈送3張），凡購買季後賽球衣，即贈送薄多義披薩兌換券乙張。

高雄全家海神季後賽好禮送不完。（高雄全家海神隊提供）

高雄全家海神季後賽中場遊戲。（高雄全家海神提供）