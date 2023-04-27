由25家美國國防承包商組成的訪問團將在5月初訪台，除了晉見政府高層、舉辦研討會之外，將拜會國防部、國家中山科學研究院等單位，就國軍後勤彈藥、無人機等國防議題進行討論，甚至與台灣廠商見面交換意見。此事引發PTT網友熱烈討論，許多人狠虧美方要來收保護費賺戰爭財，還有內行人看好，已飆漲多時的軍工會繼續噴了。

中央社報導，消息人士透露，目前已確定訪台美國軍火商，包括有「軍火之王」稱號的洛克希德‧馬丁公司（Lockheed Martin Corporation），還有雷神技術（Raytheon Technologies）、諾格（Northrop Grumman Corporation）及奇異公司（General Electric）等大型國防產業集團，堪稱2019年以來最大的訪問規模。

台海關係緊繃之際，美國軍火商聯合訪台，此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人狠虧是要來收保護費，來賺戰爭財，「以為嘴砲而已，還真的要來賺戰爭財啊」、「滿腦想發戰爭財」、「擺明來要保護費的」、「例行性來台賣軍火收保護費」、「全世界發現戰爭財最好賺。」

此外，有內行人看好，台灣軍工股有望再度飆漲，「戰爭股準備噴發」、「現在盤爛成這樣炒話題最快」、「軍工又要漲了??」事實上，從年初開始，台灣軍工股就獲得不少資金追捧，甚至有多檔因為太會漲被打入注意股，雷虎今年以來已經大漲超過8成，若從去年底計算，短短半年漲了4倍。

另一檔寶一也從去年6月開始上漲，當時股價約在15元左右，今（27日）漲停收在62.50元，飆漲超過3倍；漢翔從去年2月俄烏戰爭爆發後一路走高，今收在57.5元，漲幅超過6成。