中央流行疫情指揮中心即將在5月1日解編，同日將同步取消住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家的定期快篩措施。而一般護理之家、老人福利機構服務對象，則維持快篩頻率為每週一次，定期篩檢措施至5月31日止。

指揮中心發言人羅一鈞表示，過去一段時間，住宿式機構的陽性率約落在0.5％或以下，過去一周則是0.4％，社區疫情沒有明顯起伏，仍處於低點。

羅一鈞表示，在6類機構中，有4類機構的陽性率持續下降，約在0.1～0.3％之間，這些機構包括住宿式長照機構、住宿式精神復健機構、精神護理之家及榮譽國民之家，5月1日開始將改為有症狀再快篩。

至於另外2類機構，包括一般護理之家和老人福利機構，陽性率則介於0.4～0.6％之間，雖然穩定，但沒有持續下降，因此仍會持續實施定期快篩止5月底，5月中旬再檢視。

5月1日起，一般護理之家及老人福利機構的服務對象仍維持快篩頻率為每周一次，未滿2歲免篩，服務對象有症狀時亦進行快篩，而未滿2歲有症狀採PCR，檢驗出陽性需即時接受口服抗病毒藥物治療之個案，應立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療。

工作人員方面，有症狀時進行快篩，另機構認為有必要時，如有接觸史、群聚等，亦得提供工作人員公費家用快篩。住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。