美國債務上限危機續燒，美國共和黨領導的眾議院周三通過一項法案，盼以削減政府支出，換取美國31.4兆美元的聯邦債務上限再拉高1.5兆美元。對此，白宮大潑冷水，還聲稱總統拜登將否決該法案。

綜合半島電視台以及美國CNBC報導，這項320頁的法案將把美國債務上限提高1.5兆美元，但它同時也會將政府支出限制在2022財年設定的水平。批評人士表示，成本隨著通貨膨脹而上升，這一提議將迫使聯邦計劃大幅削減。該法案還將取消未使用的疫情救助金，以及取消向美國國稅局（IRS）增加近710億美元的資金。然而，美國國會預算處（CBO）估計，額外的資金將使美國稅局在未來10年內「增加約2000億美元的收入」。此外，該法案還將阻止拜登的學生貸款減免計劃。

相關報導指出，美國在債務上從未違約，提高債務上限是一項相當常規的任務。美國財政部估計，美國會在78次不同的情況下提高、延長或修改了債務上限，其中共和黨總統執政期間為49次，民主黨總統執政期間為29次。

但近年來，關於債務上限的爭論愈演愈烈，共和黨人推動削減聯邦支出以實現預算平衡。與此同時，民主黨人在很大程度上為社會項目支出辯護，並呼籲為富人增稅。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）周二表示，美國債務違約可能引發美國的「經濟災難」。經濟學家警告說，違約可能導致該國的信用評級降低，可能提高利率並使借貸更加困難，甚至可能使經濟陷入衰退，並使聯邦工作人員和社會保障領取者無薪。

民主黨眾議員潘內達（Jimmy Panetta）周三在眾議院發言時說，「解決債務危機需要認真，不必分黨派。但這項法案要求的黨派政策，永遠不會在參議院獲得通過，這讓我們更接近違約。」

該法案周三以217票對215票的黨派投票結果獲得通過，其中4名共和黨人加入民主黨人行列，一起投票反對共和黨這項標誌性立法。這項法案其後將提交給民主黨為多數的參議院；據報，法案在參院通過的可能性很小，而拜登也已經聲稱要否決該法案，其中包括他之前稱之為「不負責任」的開支削減。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在眾院投票後的一份聲明中說，「在我們的歷史上，我們從未拖欠過債務或未能支付賬單。」她呼籲國會共和黨人通過「無條件」提高債務上限來「確保美國的充分信心和信用」。她還在聲明中說，「拜登總統永遠不會像這項法案那樣，強迫中產階級和工薪家庭為最富有的人承擔減稅的負擔。總統已經明確表示，該法案沒有機會成為法律。」

相關法案周三在眾議院獲得成功，標誌著美眾院議長（Kevin McCarthy）取得重大勝利；即使是微弱的勝利，但他正準備與拜登政府就聯邦支出問題進行談判。麥卡錫在投票後的新聞發布會上說，「民主黨人需要做好他們的工作。總統不能再不談判忽視問題。我們取消了債務上限。我們已將其發送給參議院。我們已經完成了我們的工作，這裡是唯一完成了他們的工作的機構。」

與此同時，共和黨籍聯邦眾議員阿靈頓（Jodey Arrington）呼籲他的共和黨同僚團結起來支持該法案。他說，「你會聽到一些弱勢群體、社區獲得了聯邦資助；但我敢打賭，你不會聽到任何關於這個國家最弱勢群體的消息，那就是下一代美國人將繼承31萬億美元的債務，這是我們國家歷史上最高的債務水平。」