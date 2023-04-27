《科技紫微網》運勢專欄分享，以下前4名生肖不僅投資方面能獲得不錯的資訊，更能發掘許多賺錢管道，讓他們求財輕鬆，依序是生肖屬豬、雞、龍、猴，其中第1名的生肖猴擅長投資理財，他們總能捷足先登預估發展趨勢來賺取豐厚錢財。

▍第4名：生肖豬：人緣發財型

生肖豬對待朋友真誠，在朋友有難時會伸出援手，無形中為自己的財運埋下了福報。他們不需主動求財，自然會有朋友介紹好的副業或投資，使他們賺取豐厚獎金。

▍第3名：生肖雞：訊息發財型

生肖雞頭腦靈活，總是能發現各種賺錢管道，一旦覺得這件事對他們有利就會馬上去執行。他們獲取消息、整合資訊能力強，只要和朋友在閒聊過程中就能捕捉到想要的資訊，並且大賺一筆。

▍第2名：生肖龍：創意發財型

生肖龍天生想像力豐富且勇於追夢，在賺錢方面經常會有一些特別的點子，例如，別人直播求禮物，他們就會直播賣商品。這種創意點子看似奇葩，卻能讓他們賺取豐厚錢財。

▍第1名：生肖猴：投資發財型

生肖猴擅長思考，對數字敏感，而且十分關注時事新聞，這讓他們在投資理財中擁有絕對優勢。他們總是能捷足先登，預估行業和領域的發展趨勢，錢財自然就不斷湧入口袋中，令人非常羨慕。