任家萱（Selina）27日出席代言活動。她上月驚喜宣布懷孕喜訊，今日首度公開露面，只見她身穿一襲連身長裙，四肢纖細，但5個月渾圓孕肚藏不住。
她將迎來人生首個母親節，驚訝喊：「不可思議。」並透露，之前因為荷爾蒙影響、比較容易對最親近的人發脾氣，不過最近情緒平穩不少，身體狀態也變舒服，「但感覺（肚子）多了一個重量。」
她今日在台上聽到粉絲媽媽親力親為照顧全盲的兒子，母子倆感情深厚，她當場忍不住激動淚崩，笑虧，一聽到親情的故事就受不了。
任家萱（Selina）27日出席代言活動。她上月驚喜宣布懷孕喜訊，今日首度公開露面，只見她身穿一襲連身長裙，四肢纖細，但5個月渾圓孕肚藏不住。
她將迎來人生首個母親節，驚訝喊：「不可思議。」並透露，之前因為荷爾蒙影響、比較容易對最親近的人發脾氣，不過最近情緒平穩不少，身體狀態也變舒服，「但感覺（肚子）多了一個重量。」
她今日在台上聽到粉絲媽媽親力親為照顧全盲的兒子，母子倆感情深厚，她當場忍不住激動淚崩，笑虧，一聽到親情的故事就受不了。
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