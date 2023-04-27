任家萱（Selina）27日出席代言活動。她上月驚喜宣布懷孕喜訊，今日首度公開露面，只見她身穿一襲連身長裙，四肢纖細，但5個月渾圓孕肚藏不住。

她將迎來人生首個母親節，驚訝喊：「不可思議。」並透露，之前因為荷爾蒙影響、比較容易對最親近的人發脾氣，不過最近情緒平穩不少，身體狀態也變舒服，「但感覺（肚子）多了一個重量。」

Selina宣布懷孕後，首度出席活動。（圖／許雅淳攝）

她今日在台上聽到粉絲媽媽親力親為照顧全盲的兒子，母子倆感情深厚，她當場忍不住激動淚崩，笑虧，一聽到親情的故事就受不了。