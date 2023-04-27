25家美國軍火商組成的代表團預計5月初訪台，總統府副祕書長黃重諺今天表示，近年全球軍工產業受到關注，與其說是來賣軍火，更像是來訪商，因為台灣已有軍規相關製造技術和能力，成本又沒這麼高，這些人來台爭取重要關鍵零組件供應，甚至討論有無機會合作生產，就一個國家的國防佈局來說，這是好事。

黃重諺今天接受《新聞不芹菜》節目專訪，對於軍火商組團訪台的說法，他說，這其實就是美台商會的一個訪問團，並開玩笑的說，美國國防承包商訪台這件事，應該交給財經版會比較清楚，因為今年以來全球軍工產業有受到關注，其實都是一些股市的題材。

他說，這種情形主要反映兩件事情，第一是俄烏戰爭後很多國家開始覺得要強化一下，因此全球國防工業開始受到新一波的注目；第二個也跟美中貿易戰有關係，民主國家正在尋求安全的關鍵性零組件。

黃重諺表示，坦白講，軍售這件事情本來就有一個程序，大家最後都看得到為什麼需要又為什麼要買，因此，與其說他們是來推銷，其實更像是來訪商。

他說，以台灣來講，過去兩個星期有買股票的人都知道，國內和軍工產業產業相關股票突然都拉上來，從軍用通訊、軍用機殼、軍規電腦，像是明基、宏碁之類的，從到抗紅外線的布料，一直到金屬、長距離通訊產業的股價都漲上來。

他說，只要長期從蔡總統的重大政策來看，就可以了解，這些國家現在需要一個不是中國製造的零組件，所以都急著在做這件事情，像是剛發射火箭失敗的美國企業家馬斯克的spaceＸ公司，也曾經在疫情期間來台訪商。

黃重諺表示，因為台灣近年推動國艦國造等，有了一些軍規相關的製造技術和能力，成本又沒有這麼高，因此從馬斯克開始，很多廠商希望向台灣爭取重要關鍵零組件如何供應，甚至討論有無機會合作生產，「就一個國家的國防佈局來說，這是好事」。