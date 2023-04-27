台灣交通亂象頻繁，曾被國外媒體CNN形容是「行人地獄」，日本資深媒體人矢板明夫曾透露，有些日本觀光客被台灣交通嚇到直呼「在台灣不敢過馬路」，嚴重影響了台灣的形象。一名網友在PTT發文探討「台灣交通改到像日本那樣要幾年？」引起討論。不少網友則認為台灣交通問題恐怕無解。

原PO在PTT發文指出，日本之前交通也很差，他們花了幾十年終於把交通改善好，那台灣呢？「如果我們要把交通改善好，預計要花多久時間呢？」

不少網友認為台灣交通問題恐怕無解，「改到像日本30年吧，因為這不只是交通問題，民族性差異很大，台灣人要普遍先進化到隨時會注意公共利益，不要都自己方便優先」、「捷運鐵路先蓋的跟日本一樣密再說」、「機車太多的國家交通不可能好」、「至少百年，不世代交替不可能」、「鬼島政治生態，沒人會在乎交通問題」、「民族性的問題，短期無解」。

也有網友建議台灣跟進日本「買車先自備停車位」的政策，紛紛表示，「1960年代日本立法有車位才能買車」、「先跟日本一樣推行一車一位制減少三寶」、「先限制買車要停車位，機車不可能禁，但要調整考駕照難度」。

日本資深媒體人矢板明夫過去曾分享日本改善交通的方法，日本警察每當發生死亡事故，都會詳細調查事故原因，並提出防範類似事故再次發生的方案，因政府透過歷次修法，加重了對違反交通規則者的處罰，使日本的交通死亡事故不斷減少。他更建議台灣可以從小朋友開始教育交通安全，以提高社會的交通安全意識。