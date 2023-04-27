校園變美了!由教育部指導、台灣設計研究院主辦「學美‧美學-校園美感設計實踐計畫」邁入第5年，台南市國中小共5所示範學校入選，花小錢改造餐廳、地下室、視聽教室及圖書館等空間，翻轉校園刻板模樣，讓學生沉浸在充滿美感的校園，將美感深植生活。

入選5校分別為後壁區新東國小、南區新興國小、東區勝利國小、西港國中及善化國中等參與校園改造，南市府教育局指出，台南建築歷史悠久，據2022年統計數字，屋齡達30年老宅共37萬間，其中，南市273所市立中小學中，百年老校就多達104所，透過教育部校園美感設計實踐計畫，協助學校進行美感環境改造。

教育局指出，校園環境改造不僅學校師生受惠，社區居民也能在富有美感的友善校園內休憩或運動，感受與時俱進的「美學復興的社會運動」。

教育部2019年啟動「學美．美學1.0」，新東國小該年度即雀屏中選，針對原餐廳缺乏適合學生使用的餐桌椅及配餐檯，提報改造餐廳，並於施工過程拆掉餐廳老牆，發現一幅50年前大壁畫，設計團隊以展示櫃概念將牆面保留，既保存學校歷史，也讓全校師生耳目一新。

新興國小「階梯下的舞臺」選擇改造地下室，校長李俊興表示，改造後，搖身一變成為具有人文氣息的複合舞台展演空間，讓學校成為美感浸潤的場域。善化國中「夢想階梯交誼廳」改造視聽教室閒置空間；西港國中「榕樹下的圖書館」把閒置視聽教室，改造成明亮寬敞圖書館，讓50多年的老榕樹能夠陪伴在此看書的孩子們；勝利國小「孩子的影音現場」，結合台南古城拱門意象及大面積白板供教學討論。

「改變下一代，從改變校園開始！」教育局指出，南市5所示範學校透過美感變身工程，成功翻轉校園，讓孩子感受到美感，期許校園改造行動持續拓展至各校。