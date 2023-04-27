蔡總統頒授國防部副部長王信龍上將「一等雲麾勳章」。（軍聞社提供）

蔡英文總統為鍾樹明上將授階。（軍聞社提供）

蔡英文總統為唐華上將授階。（軍聞社提供）

蔡英文總統今日主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」，頒授勳章表彰參謀總長陳寶餘上將及副部長王信龍上將，感謝他們任內對保衛國家的付出，並為新任陸軍司令鍾樹明上將及海軍司令唐華上將授階，期許持續強化訓練，加強不對稱戰力，使國軍更精實，確保國家安全及區域和平穩定。

典禮上午在總統府舉行，國安會秘書長顧立雄及國防部長邱國正等均在場觀禮。蔡總統致詞時表示，再過幾天就是5月，國軍高階幹部也會有新的人事異動。首先，她要代表國人，感謝陳總長以及王副部長，長期以來對於保衛國家的付出。

蔡總統指出，陳總長投身軍旅超過40年，擁有專業的素養以及豐富的經驗。在他總長任內，積極推動國軍整體防衛構想、兵力整建規劃。在強化聯合作戰演訓機制以及提升後備動員戰力上，陳總長也都注入了許多心力。今天特別頒授「二等寶鼎勳章」，來表彰陳寶餘總長卓越的貢獻。

總統表示，王副部長從上任以來為國防改革盡心盡力。尤其近年，王副部長推動國防軍備發展、醫療防疫、法制事務，以及興安專案等重大改革，讓國軍更加精實，因此特別頒授「一等雲麾勳章」，來表彰王副部長傑出的成就；也期許王副部長未來繼續為國防事務提供建言。

總統也恭喜鍾樹明上將和唐華上將晉任，分別接任陸軍司令和海軍司令，並表示，鍾上將過去在陸軍副司令任內，努力強化各項戰備整備工作，也承接首梯新式14天教召的接訓任務；未來，期待鍾上將繼續發揮所長，帶領陸軍打造更堅實的防衛體系。唐上將擔任過國防大學副校長、海軍副司令及副總長等要職，也參與國艦國造案等要務，是海軍的優秀幹部；未來，期待唐上將持續帶領海軍弟兄姐妹，在第一線守護國家安全。

總統進一步表示，過去幾年來，在大家的努力之下，國防改革持續累積成果。接下來，要繼續強化各項訓練，加強不對稱戰力的發展，使中華民國國軍更加精實，確保國家安全以及區域的和平穩定。