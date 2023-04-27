美女主播劉方慈在IG限動上PO了一則與台南限定版小泡芙的合照表示：「回台北工作，繼續吃台南水果和零食，三天下來+1KG，謝謝府城」
原來是因為日前劉方慈利用假日來了一趟台南三天兩夜的輕旅行，除了瀏覽台南的名勝美景外，更沿路大啖府城的道地小吃，導致體重增加了1公斤，也讓網友不禁笑說，台南真是一個無法讓人減輕體重的地方。
此行劉方慈在旅行途中所貼出的美照，紛紛讓網友大讚台南真的好漂亮，而台南市長黃偉哲隨即也轉發劉方慈的限時動態，並表示：「歡迎方慈下次再來台南。」
美女主播劉方慈在IG限動上PO了一則與台南限定版小泡芙的合照表示：「回台北工作，繼續吃台南水果和零食，三天下來+1KG，謝謝府城」
原來是因為日前劉方慈利用假日來了一趟台南三天兩夜的輕旅行，除了瀏覽台南的名勝美景外，更沿路大啖府城的道地小吃，導致體重增加了1公斤，也讓網友不禁笑說，台南真是一個無法讓人減輕體重的地方。
此行劉方慈在旅行途中所貼出的美照，紛紛讓網友大讚台南真的好漂亮，而台南市長黃偉哲隨即也轉發劉方慈的限時動態，並表示：「歡迎方慈下次再來台南。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。