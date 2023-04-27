美女主播劉方慈在IG限動上PO了一則與台南限定版小泡芙的合照表示：「回台北工作，繼續吃台南水果和零食，三天下來+1KG，謝謝府城」

原來是因為日前劉方慈利用假日來了一趟台南三天兩夜的輕旅行，除了瀏覽台南的名勝美景外，更沿路大啖府城的道地小吃，導致體重增加了1公斤，也讓網友不禁笑說，台南真是一個無法讓人減輕體重的地方。

此行劉方慈在旅行途中所貼出的美照，紛紛讓網友大讚台南真的好漂亮，而台南市長黃偉哲隨即也轉發劉方慈的限時動態，並表示：「歡迎方慈下次再來台南。」