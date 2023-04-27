指揮中心終場記者會 王必勝、莊人祥、羅一鈞曝心得

陪伴國人走過1000多個日子的中央流行疫情指揮中心將在5月解編，新冠肺炎法定傳染病分類也將從第5類改為第4類，恢復正常生活。指揮中心今日特別感謝國人、各個單位共同抗疫，指揮官王必勝也感性地表示，面對百年大疫，能替民眾服務是很光榮的事。

中央流行疫情指揮中心2020年1月20日成立，當時為三級開設，由時任疾管署長周志浩擔任指揮官。同年1月23日，行政院宣布改為二級開設，由時任衛福部長陳時中擔任指揮官，後又在2月27日改為一級開設，持續由陳時中擔任指揮官，直到2022年7月18日，交由新任次長王必勝接手至今。5月1日起，指揮中心即將解編，新冠疫情防疫工作交由疾管署接手。

指揮中心發言人羅一鈞表示，感謝國人3年參與防疫的過程，謝謝大家盡力配合政府的份防疫措施，守住家園。他感謝中央地方的防疫人員、夥伴，疫情席捲而來，都是沒日沒夜地工作，但他們不會在銀光幕前被捕捉到。

社區防疫組組長莊人祥表示，感謝民眾的充分配合，防疫的過程都是大家配合，才有防疫成果。不管是疾管署、衛福部、各部會、地方各級政府單位都動起來，每個單位都動員全力，比如警察、里幹事，也對防疫有幫助，這部分要特別感謝。

王必勝表示，感謝的話待會再說。感想的部分，第1是很辛苦，3年很長、事情很多、責任很重。第2個是很光榮，面對百年大疫，能替民眾服務是很光榮的事。