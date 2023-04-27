台北市日新國小每周六提供荷蘭在台學校學習母語的場所，由於今年4月27日是荷蘭的「國王節」，日新國小特別在校內開設主題書展，邀請荷蘭在台辦事處向學生分享荷蘭特色與文化，不只玩互動遊戲，也介紹荷蘭人在國王日舉辦的特殊活動及穿著。日新國小表示，未來將與德國合作展開學生互訪教學活動，進一步拓展學生國際視野。

荷蘭在台辦事處前年透過台北市教育局與日新國小接洽，在台荷蘭人都能在日新國小學習荷蘭語，雙方曾在去年一起慶祝荷蘭傳統節日「聖尼古拉日」，今年則在圖書館舉辦為期3周的「荷蘭文化」主題書展，特別選在荷蘭的「國王節」開展，並邀請荷蘭在台辦事處代表譚敬南到場導覽。

日新國小志工及家長們將大塑膠板彩繪成飛機模樣貼在圖書館入口處，學生領取登機證便能「登機」進入，志工家長陳威元化身為服務員，透過繪本向學生介紹荷蘭知名藝術家梵谷的一生及創作。

譚敬南則帶領學生到荷蘭圖書區介紹國王節，他解釋，國王節起初是荷蘭人將公主生日訂為公主節，公主登基後變為女王節，現任國王威廉亞歷山大登基後，他的生日4月27日就成為國王節。

譚敬南表示，由於橘色是皇家代表色，荷蘭人在國王節當天會特意穿上橘色衣服在街頭演奏音樂、跳舞或玩遊戲，許多人也會在家門口擺攤販售各式二手物品形成市集，相當熱鬧，國王每年也會選擇一座城市與當地人同歡，國王節前一晚皇室所在地「海牙」會有數十場音樂表演。

他也與學生玩展場內的九宮格遊戲，認識兩國人口、國花、國旗、特色食物等，並邀請學生品嚐荷蘭焦糖煎餅。譚敬南分享，荷蘭人習慣將焦糖煎餅沾咖啡，相當美味。陳姓學生也說，焦糖煎餅甜甜的她非常喜歡，一定要推薦給爸爸用來搭下午茶咖啡。

日新國小校長林裕勝表示，學校希望透過在地國際化教育書展活動更深入了解荷蘭文化，不只與校內荷蘭籍學生更有話聊，也理解到全世界不只有英國、美國等主流國家，未來將與德國學校合作展開學生互訪教學活動，進一步拓展國際視野。