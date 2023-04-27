恆生科技股指數跌0.55%，華虹半導體跌5.9%，跌幅最大，其次為蔚來跌4.47%。理想汽車和小鵬汽車漲近1.8%，表現最佳。
平保首季獲利成長49%，股價上漲8.2%，在藍籌股中表現最佳。
招行季績意外疲弱，稍早前跌逾6%，在藍籌股中表現最差。
華潤醫藥目前大漲8.6%，因旗下江中藥業首季多賺33%。
協鑫科技暫跌2.5%，儘管首季獲利年增35%。
中鋁國際宣布上季新簽合約大幅成長逾26%，股價應聲飆漲15.2%。
隔夜微軟大漲帶動以科技股為主的那斯達克指數收高，但對美國經濟和銀行業的擔憂拖累標普500指數和道瓊指數下跌。周四香港恆生指數盤中小漲0.4%，為19841.15點。國企股(H股)漲0.29%，為6673.69點。
恆生科技股指數跌0.55%，華虹半導體跌5.9%，跌幅最大，其次為蔚來跌4.47%。理想汽車和小鵬汽車漲近1.8%，表現最佳。
平保首季獲利成長49%，股價上漲8.2%，在藍籌股中表現最佳。
招行季績意外疲弱，稍早前跌逾6%，在藍籌股中表現最差。
華潤醫藥目前大漲8.6%，因旗下江中藥業首季多賺33%。
協鑫科技暫跌2.5%，儘管首季獲利年增35%。
中鋁國際宣布上季新簽合約大幅成長逾26%，股價應聲飆漲15.2%。
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