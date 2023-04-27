恆生科技股指數跌0.55%，華虹半導體跌5.9%，跌幅最大，其次為蔚來跌4.47%。理想汽車和小鵬汽車漲近1.8%，表現最佳。

平保首季獲利成長49%，股價上漲8.2%，在藍籌股中表現最佳。

招行季績意外疲弱，稍早前跌逾6%，在藍籌股中表現最差。

華潤醫藥目前大漲8.6%，因旗下江中藥業首季多賺33%。

協鑫科技暫跌2.5%，儘管首季獲利年增35%。

中鋁國際宣布上季新簽合約大幅成長逾26%，股價應聲飆漲15.2%。

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