隔夜微軟大漲帶動以科技股為主的那斯達克指數收高，但對美國經濟和銀行業的擔憂拖累標普500指數和道瓊指數下跌。周四香港恆生指數盤中小漲0.4%，為19841.15點。國企股(H股)漲0.29%，為6673.69點。