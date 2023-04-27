南韓天團BLACKPINK上月登高雄世運主場開唱，高雄捷運近2小時完成疏運。台北捷運當時表示，大巨蛋若舉辦相似大型活動，應可在1小時內完成疏運。民進黨台北市議員林延鳳指出，北捷未考量附屬設施等人流，造成過度樂觀的誤判，應跨局整合。北捷回覆，大巨蛋活動申請演出前，依規定應提送交維計畫，屆時將配合進行疏運。

BLACKPINK於3月18日登上高雄世運主場開唱，高捷統計，當天全日運量高達25萬6252人次，演唱會於晚間9時45分結束，晚間11時35分完成疏運。北捷則指，未來大巨蛋若舉辦相似大型活動，依過去跨年、燈會等活動疏運經驗，適時啟動三級人潮管制，應可在1小時內完成疏運。

林延鳳表示，高雄世運主場館最大觀眾席次5.5萬，BLACKPINK演唱會僅開放4.5萬觀眾入場，仍造成高捷疏運近2小時始。大巨蛋最大容留數則為5萬9833人，依北市府交維計畫核定版之最大散場人數為4萬1493人，又假定僅有5成使用捷運離場，最高約2萬700人集中散場，並假定全搭乘板南線往頂埔方向。

林延鳳說明，北捷稱夜間單向最高流量1.4萬人次，為明顯低估。且北捷假定在國父紀念館站滿載管制的前提下，從大巨蛋步行至市政府站僅需6分鐘，但依據Google地圖計算，在通行無阻之情況仍需要8分鐘。她批評，不知北捷此等「迅速」的步行速度，從何估算。

林延鳳說，北捷並未考慮其他區域若同時舉辦活動，如府前廣場跨年等，將與北捷所提出的理想狀況相差甚遠。以2022跨年晚會為例，依觀傳局統計，光是府前演唱會主場即達10萬人，包含周邊人流即至少12萬人，難道市府與遠雄合約有載明大巨蛋「跨年不准辦活動」？

林延鳳質疑，大巨蛋本身有6.1萬坪附屬設施，如將於明年起分段開幕之「SOGO CITY」，以及洲際飯店、商辦大樓等，都將帶來人流，還不計入隔壁的松菸文創園區或國父紀念館等，都將與北捷對外宣稱的理想狀況相差甚遠。

林延鳳提醒，蔣市府也認可北捷說法實在「太過天真」，北捷乃至交通局，對應未來大巨蛋疏運，不只是為應付年底試營運「降載」狀態的「低標」，更要做好針對最糟情況之想定，提出專業規劃，而不是畫大餅、講空話，應跨局處、跨領域整合，通盤檢討大巨蛋疏運，避免自掃門前雪、分工不合作造成過度樂觀的誤判。

北捷回應，大巨蛋活動申請演出前，依規定應提送交通維持計畫，由交通局召集相單位進行審查，北捷將配合市府核定之交維計畫進行疏運，並配合相關管制措施及宣導。且依去年跨年，人潮管制期間約90分鐘。

北捷強調，北捷向來重視旅客安全，辦理人潮管制經驗豐富，如大型活動於同時段辦理，勢必影響疏運時間，北捷將視活動規模及影響範圍，擬定相關車站之人潮疏導及管制計畫，散場時亦運用車站三級管制作業並引導旅客分散搭乘，將民眾安全疏運到家。