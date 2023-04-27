政府研擬擴編保二總隊並增加軍事訓練，遭質疑是「警察軍隊化」跟建立「第二陸軍」。對此，前警政署督察室主任周威廷替警察打抱不平，認為蔡政府對警察的待遇已經很差了，此舉擺明欺負警察。周威廷強調，50萬名退休警察的票可換掉政府，「再不調整，就等選舉見」。

針對警政署保二警將接受陸軍培訓，周威廷今(27)日接受《中評社》訪問時表示，蔡政府有問過警察意見嗎？警察能不同意軍事化訓練嗎？此舉擺明是欺負警察，周威廷直言50萬退休警察的票可換掉政府，「再不調整，那就選舉見」。

周威廷透露，包括藍委游毓蘭、退警總會長耿繼文都有為警察發聲，警察也將會採取一些動作，若無法改變，會用選票表達抗議。

針對此事，內政部政務次長花敬群今強調，這次國防部是協助保二訓練種子教官，而不是讓保二總隊的警察全部變成軍人，「警察跟軍人是不一樣的」。花敬群說警察就是維護治安，保二是針對關鍵基礎設施維護、治安管理，現階段各式各樣的恐慌日趨複雜，基礎設施維護技術和量能要更提升。