新竹縣主辦112年全中運27日落幕，新竹縣奪得14金、8銀、24銅的佳績，其中被喻為「最強國中生」的芎林國中林沛萱，在國女組五項全能和跳高雙破大會記錄，湖口高中徐立紘在田徑高男組10000公尺和

5000公尺也雙破大會記錄，2人將能各領20萬元金牌獎金，成為全中運賽事的獎金王。

林沛萱和徐立紘在賽前被視為最有奪牌實力的選手，2人在開幕時也擔任火炬手，點燃112年全中運大會聖火。

徐立紘賽前就希望自己可以打破5000和1萬公尺全國紀錄，先在登場的高男10000公尺決賽，他以31：27.35的成績，打破高雄仁武高中賴昱彊2011年所創31：47.28，懸掛12年大會紀錄奪金。

接下來在5000公尺，徐立紘在決賽以14：57：85成績，打破2005

高雄仁武高中邵浚瑋15：03.11高懸18年的大會紀錄，達標奪金。

徐立紘在5000公尺最佳紀錄是14：55.61，是今年2月在高雄左營舉 辦的港都盃全國田徑錦標賽所創，

他已把重心放在亞青田徑賽。

林沛瑄在國女組跳高以1公尺81的成績，打破新竹縣竹東國中唐莉文於1991年所創1公尺80高懸32年的記錄，更成為我田徑史上首位達標亞運的國中生，技驚全場。

在眾所矚目的國女全能五項，林沛萱一路領先到底，毫無懸念以3907分輕鬆衛冕，不僅破大會，也打破吳淑芬1997年台灣區中運所創高懸26年的國女五項全能舊規格紀錄3896分。

林沛萱說，本來目標是破4000分，結果前兩項100公尺跨欄、跳高創個人最佳，後三項都沒比好，尤其是鉛球，比最佳成績少了半公尺多，讓她開心不起來！

縣長楊文科在全中運前宣布金牌獎金Double，個人第1名獎勵金頒發10萬元，團體第1名頒發8萬元，林沛萱和徐立紘將分獲20萬元，成為今年全中運賽事的獎金王。