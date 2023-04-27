55歲女星田麗是山東、鄒族混血，五官深邃、外型美豔，是演藝圈著名的凍齡美魔女。近日，有網友將田麗過去的泡湯片重PO，美麗兼具性感的模樣，再度讓網友看呆。

微博近日流傳一段18秒的田麗泡湯影片，只見她綁著丸子頭，整個人泡在露天溫泉裡，僅露出肩頸的肌膚，格外引人遐想，值得一提的是，田麗的臉部肌膚緊緻、無瑕，幾乎找不到歲月的痕跡，保養功力超驚人，再加上濃密的睫毛、嫵媚的眼神，高顏值的外型十分賞心悅目。

田麗早年走性感女神路線，拍過兩本全裸寫真，分別為1997年《普羅旺斯的精靈》和1999年《誘惑者的告白》，大方地展現穠纖合度的好身材，讓許多男粉絲看得想入非非，開玩笑道：「曾經我的子孫也死在她的海報上」、「以前有買她的寫真集，後來都黏在一起翻不開了」、「當年也是促進衛生紙銷量的功臣之一」。

不僅如此，田麗當時還成為首位在高速公路旁打廣告的女星，成功製造話題也催出銷量，不過才曝光三天，就被交通部以「影響行車安全」撤除。

田麗年輕時身材惹火，是許多男生的夢中情人。（圖／中時資料照）

再過3天就要滿56歲的田麗，24日PO坐在候機室的短片，預告「生日之旅，出發」，藏不住期待的心情；26日她再分享沙漠之旅的影片，只見她用夜市買的60元披巾，把自己打扮成阿拉丁，也有保暖、防風砂等功能，見到一望無際的沙漠，田麗不禁大呼：「嘻嘻嘻，風景真是美極了～」。