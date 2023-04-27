竹北市豐采520建案工程27日造成莊敬六街突破大洞，1輛要價230萬元的特斯拉心車整輛被吞沒。該建案為在莊敬六街與勝利一、二路之間，去年6月就連續3次發生道路破洞事件，今年初又再破1次，27日當天已是第5度發生路面坍塌事件，讓民眾憂慮未來走在附近街道如同踩地雷，根本不知何時會被地面吞噬。

有網友整理出豐采520近年來「天坑」歷史事件簿，附近居民早在2019年就發生路面些微下沉，直到2022年6月路面明顯變成波浪狀，為首次出現大範圍凹陷。接著7月底深夜無預警坍塌，面積高達30平米，停放在一旁的小貨車也整輛車陷進洞裡。8月24日又再度塌陷，3個月3度塌陷，事態嚴重，當時縣府還要求工地若無解決辦法及改善計畫，建築工地將持續停工。

今年1月13日在同一條勝利二路上，第4度出現坍塌，未料短短3個月，鄰近的莊敬六街竟也出現天坑，吞掉1台剛交車的特斯拉，讓車主欲哭無淚，現場也出現大批民代前往關心。縣長楊文科在事發後，立刻與工務處前往了解狀況，並勒令停工，24小時監測並展開調查，得到圓滿的答案才能恢復施工。

鄰近建案住戶們紛紛表示很擔心，也有民代表示該建案彷彿是竹北景點新地標，痛斥建商罔顧民眾安全，離譜到極點。有網友表示，以後路過附近道路要特別小心，免得像踩地雷一般，一不小心就破洞路面吞噬。