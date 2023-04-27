台東縣警察局成功分局忠孝派出所執行山訪查勤務時，在成功鎮三仙台產業道路意外尋獲發現1名神情恍惚的男子，經查詢竟是高雄市政府警察局所通報的失蹤人口，在員警確認便通知家屬帶回，家屬表示，他原本說要去屏東看醫生，豈料音訊全無。
忠孝派出所長林忠信、警員孟祥榮在成功鎮三仙台產業道路上發現1名男子，他精神恍惚、步伐蹣跚地獨自行走，警方擔心他獨自1人恐發生意外，立即向前協助，但該男子卻緊張的說不出話，無法溝通，便將其以巡邏車載返派出所先行安頓並提供麵包、牛奶等食物果腹。
最後透過失蹤人口系統查詢，發現這名59歲的男子是3天前由高雄市政府警察局所發布的失蹤人口， 在聯繫上家屬後，男子的配偶在電話一端表示，丈夫有失智情況，當天原本要騎乘機車要從高雄住家前往屏東看醫生，之後音訊全無，便向當地派出所報案。因此接到員警來電時非常激動並感謝忠孝所的協助，但因路程遙遠，需到晚上才能從高雄搭車將其帶回家，至於該部機車則由家屬於26日領回。
成功分局長陳勇誌表示，警政署目前有關失蹤人口的重大政策，以單一窗口受理，全國協尋服務及「報案不用等，掌握黃金每1秒」為主軸，呼籲民眾如遇類似情形，可以立即就鄰近派出所報案協尋，把握協尋的黃金時間，找回家人。
警政署於今年起規畫清源專案2.0工作計畫，利用執行山域治安訪查勤務，針對轄內易為犯罪集團選做為製毒工廠、職業賭場、網路賭博、詐欺機房、汽機車解體工廠等可能潛藏高風險犯罪處所加強清查。
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