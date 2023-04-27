台東縣警察局成功分局忠孝派出所在成功鎮三仙台產業道路意外尋獲發現1名神情恍惚的男子，經查竟是高雄通報的失蹤人口。（成功警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局成功分局忠孝派出所在成功鎮三仙台產業道路意外尋獲發現1名神情恍惚的男子，經查竟是高雄通報的失蹤人口。（成功警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局成功分局忠孝派出所執行山訪查勤務時，在成功鎮三仙台產業道路意外尋獲發現1名神情恍惚的男子，經查詢竟是高雄市政府警察局所通報的失蹤人口，在員警確認便通知家屬帶回，家屬表示，他原本說要去屏東看醫生，豈料音訊全無。

忠孝派出所長林忠信、警員孟祥榮在成功鎮三仙台產業道路上發現1名男子，他精神恍惚、步伐蹣跚地獨自行走，警方擔心他獨自1人恐發生意外，立即向前協助，但該男子卻緊張的說不出話，無法溝通，便將其以巡邏車載返派出所先行安頓並提供麵包、牛奶等食物果腹。

最後透過失蹤人口系統查詢，發現這名59歲的男子是3天前由高雄市政府警察局所發布的失蹤人口， 在聯繫上家屬後，男子的配偶在電話一端表示，丈夫有失智情況，當天原本要騎乘機車要從高雄住家前往屏東看醫生，之後音訊全無，便向當地派出所報案。因此接到員警來電時非常激動並感謝忠孝所的協助，但因路程遙遠，需到晚上才能從高雄搭車將其帶回家，至於該部機車則由家屬於26日領回。

成功分局長陳勇誌表示，警政署目前有關失蹤人口的重大政策，以單一窗口受理，全國協尋服務及「報案不用等，掌握黃金每1秒」為主軸，呼籲民眾如遇類似情形，可以立即就鄰近派出所報案協尋，把握協尋的黃金時間，找回家人。

警政署於今年起規畫清源專案2.0工作計畫，利用執行山域治安訪查勤務，針對轄內易為犯罪集團選做為製毒工廠、職業賭場、網路賭博、詐欺機房、汽機車解體工廠等可能潛藏高風險犯罪處所加強清查。